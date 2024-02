Renovatie Eindhoven Airport: luchthaven vijf maanden dicht

Defensie wil de start- en landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven compleet vernieuwen. Voor deze klus moet de luchthaven, die eigendom is van Defensie, vijf maanden op slot. Dat is te lezen in het ED. Onduidelijk is nog wanneer dit gaat gebeuren.

Zolang kan er volgens de krant niet gevlogen worden vanaf Eindhoven Airport en moeten reizigers dus uitwijken naar andere luchthavens. De renovatiewerkzaamheden gaan zo'n 22 weken in beslag nemen, van februari tot en met juni. In welk jaar de megaklus zal plaatsvinden, is nog niet bekendgemaakt. Instrument Landing System

Het voornemen van Defensie blijkt uit een door het Rijksvastgoedbedrijf gestarte marktconsultatie, waarvoor geïnteresseerde aannemers zich tot eind deze maand kunnen inschrijven. Uit de gegadigden worden zes partijen gekozen om mee te kunnen dingen naar de aanbesteding. Tegelijk met de complete renovatie van de start- en landingsbaan - inclusief verlichting, bekabeling en afwatering - wordt onder meer het Instrument Landing System (ILS) flink verbeterd. Een oude wens van Eindhoven Airport gaat hiermee in vervulling. Met het nieuwe ILS wordt landen en opstijgen bij zeer dichte mist mogelijk. Bij de huidige versie moet minstens sprake zijn van 550 meter zicht bij landingen en driehonderd meter bij het opstijgen. Aan het nieuwe ILS hangt een pittig prijskaartje van zo'n tien miljoen euro.