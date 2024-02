Kroegbazen voelen zich slachtoffer van drukke carnaval in binnenstad Breda

Terwijl op de meeste plekken in de binnenstad van Breda de carnavalsvierders over elkaar heen buitelden, bleven de kroegen in de Vismarktstraat afgelopen weekend heel lang leeg. Vanwege de drukte sloot de gemeente deze straat enkele keren af. Kroegeigenaren aan de Vismarktstraat spreken over zestig procent minder omzet, maar volgens de gemeente kan dit ook door het mooie weer en de populariteit van het buitencarnaval komen.

Om de drukte in de stad onder controle te houden, kwam de gemeente dit jaar met een pakket aan maatregelen. De binnenstad werd ingericht als evenemententerrein. Er kwamen meer podia en op pleinen kon carnaval buiten worden gevierd. Eetkramen werden op één punt bij elkaar gezet voor een betere doorstroming. En liepen de pleinen toch vol, dan werden straten met een hek dichtgezet, zodat bezoekers niet meer naar dat volle plein konden lopen. Dat overkwam ook de Vismarktstraat een paar keer. Vooral die laatste maatregel heeft kroegbazen in de Vismarktstraat nu een flinke kater bezorgd. Hun cafés waren hierdoor vaak maar halfgevuld. De straat waar hun cafés liggen, verbindt de Haven en Havermarkt met elkaar. Uitgerekend twee enorm drukke punten waar het buitencarnaval plaatsvond.

"Niemand kan zo nog ergens heen."

"We zijn niet tegen afsluiten, maar wel op deze manier”, vertelt Ad Baelemans van café Catch 22. Hij had liever gezien dat alleen de drukke pleinen werd afgesloten. “Want nu kost het ons heel veel omzet." Annemarie Zijlmans van café ’t Stammeneke is het roerend met Baelemans eens. "Hekjes, paaltjes en afsluitingen. Die pleintjes hielden alles op. Niemand kan zo nog ergens heen.” Vooral op zaterdag zag ze minder gasten. “Op maandag tijdens de optocht was er op de Havermarkt geen muziek en was het ook druk. Dan gaat alles wel goed." De ondernemers zeggen tot wel zestig procent minder te hebben verdiend dan voorgaande jaren. Ook Farid Bicane, met drie horecazaken in de Vismarktstraat, heeft dezelfde ervaring. "Laat ik vooropstellen dat sommige mensen bij de gemeente echt hun uiterste best hebben gedaan om alles goed te regelen, maar hier hebben ze de plank misgeslagen. Bezoekers moeten ons kunnen bereiken."

"Natuurlijk heeft het mooie weer een rol gespeeld."

De kritiek van de horecaondernemers is inmiddels ook doorgedrongen tot het stadskantoor. Volgens een woordvoerder kunnen het goede weer en de stijgende populariteit van het buitencarnaval de oorzaak zijn. “Ook dit jaar zagen we dat de carnavalsvierders in Kielegat massaal buiten bleven. Dat zag je ook in andere Brabantse steden.” "Natuurlijk heeft het mooie weer ook een rol gespeeld", vult de uitbater van café Catch 22 eerlijk aan. "Maar het grootste probleem voor ons was echt de onbereikbaarheid. Met carnaval een halfleeg café was de afgelopen jaren echt ondenkbaar." Volgens de gemeente Breda waren de maatregelen in de Visstraat nodig om het feestgedruis veilig te kunnen laten plaatsvinden. “Er komt een evaluatie en we staan open voor suggesties en van de ondernemers”, aldus een woordvoerder. Wel onderstreept de gemeente dat veiligheid en beheersbaarheid altijd voorrang hebben.

"Deze festivalopzet heeft een aanzuigende werking."