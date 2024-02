Marlon B. wurgt en begraaft zijn ex Silvana: 24 jaar celstraf voor moord

Marlon B. (42) uit Hoogeloon moet 24 jaar de cel in voor de dood van zijn ex Silvana Heber (36). Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag geoordeeld. B. heeft Silvana in de nacht van 18 op 19 november 2022 gewurgd en daarna gedumpt in een graf in het buitengebied. Hij kon het niet verkroppen dat Silvana hem wilde verlaten. Volgens de rechtbank heeft B. de dood van zijn ex van tevoren gepland en uitgevoerd en gaat het dus om moord.

Marlon B. hield tijdens de zitting, twee weken geleden, vol dat hij de dood van zijn ex niet had gepland. Hij verklaarde geheugenverlies te hebben en niet te weten wat er zich nou in die bewuste nacht had afgespeeld. Ook beweerde hij dat hij niet van tevoren al een graf had gegraven in het buitengebied tussen Vessem en Veldhoven.

'Onmenselijk en harteloos'

Maar, volgens de rechtbank is zijn geheugenverlies niet geloofwaardig. Marlon heeft de dood van SIlvana wekenlang voorbereid en dat vindt de rechtbank onmenselijk en harteloos. Zo is hij zes of zeven keer op de plek van haar graf geweest aan de Half Mijl in Vessem, voordat Silvana werd vermoord. Dat bleek uit de gps-gegevens in de audio-installatie van zijn Mercedes.

Een vrouw die haar hond daar vaak uitlaat, zag een paar dagen voor de dood van Silvana een blauw zeil liggen in de bosrand. En precies zo’n blauw zeil werd op het begraven lichaam van SIlvana gevonden. En daarop lag ook nog een zakdoek met daarop bloed van Marlon en Silvana. Marlon moet dat graf ook wel voorbereid hebben, want een graf van meer dan een meter diep kan hij niet die laatste zaterdagochtend binnen twintig minuten hebben gegraven, meent de rechtbank, want zo lang stond zijn auto toen op die plek.

'Psychopaat'

Er waren meer aanwijzingen dat B. het niet kon verkroppen dat Silvana hem wilde verlaten. Silvana appte al maanden met vertrouwelingen dat ze weg wilde en bang was voor Marlon. Ze noemde hem in haar berichten een psychopaat. Pas op vrijdag 18 november vertelde ze Marlon dat ze een eigen huis had en de volgende dag ging verhuizen. De volgende ochtend was ze dood.

Er werden bandensporen en sleepsporen gevonden in de achtertuin van hun huis aan de Dyckmeesterstaat in Hoogeloon, waar ze met hun vier kinderen woonden: twee van Marlon en twee van Silvana. Er werd bloed van Silvana gevonden op Marlons broek, in zijn auto en op een raamkozijn. Ook was het gek dat Marlon zijn auto die vrijdagavond ineens verderop parkeerde. De rechtbank oordeelt dat hij dat deed om zaterdagochtend ongezien achterom te kunnen rijden om het lichaam van Silvana in de auto te leggen.

Gezin uiteengerukt

B. bekende de moord niet, maar gaf wel toe dat alle sporen naar hem wezen. Maar tijdens de zitting liet hij geen mogelijkheid onbenut om te vertellen dat er iets is gebeurd maar zich helemaal niet herinnert wat precies.

Door de moord is het samengestelde gezin hard uiteengerukt. De twee zoontjes van Marlon, die Silvana als hun tweede moeder zagen, wonen nu bij hun moeder, met wie Marlon ten tijde van de moord nog in een voogdijzaak verwikkeld was. De oudste dochter van Silvana woont in een pleeggezin omdat ze geen contact heeft met haar vader. De jongste dochter woont bij haar eigen vader.