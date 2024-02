Ondergelopen hondenpension graaft eigen sloot om water weg te sluizen

Ten einde raad waren ze bij Ron's Total Dog Care in Tilburg. Afgelopen vrijdag liep het water er zo hoog op dat het hele terrein van het bedrijf blank kwam te staan. Woensdagochtend hebben medewerkers van het hondenbedrijf met een graafmachine van de gemeente zelf een afwateringssloot gegraven. Eigenaar Ron Kusters is blij met het idee: "De sloot werkt fantastisch, we zien het water wegtrekken van ons terrein."

Sinds november heeft het bedrijf al wateroverlast door de zware regenval, maar afgelopen vrijdag was daar letterlijk de druppel die de emmer deed overlopen. De nabijgelegen Wolterbeekvijver liep zo ver over dat het terrein van Rons Total Dog Care onder water liep. De brandweer redde die dag een aantal kippen en geiten die dreigden te verdrinken. Het terrein stond op sommige stukken tot wel 60 centimeter hoog onder water. Eigenaar Ron Kusters nam vrijdag direct contact op met de gemeente: "Ik gaf aan: help, we verdrinken hier."

"Dit is het laatste droge stukje van het terrein."

Woensdag werd er opnieuw veel regen voorspeld. Dat was voor eigenaar Ron een teken om actie te ondernemen. Zijn entreegebouw stond nu nog veilig, maar als het water nog een centimeter steeg, zou het water naar binnen stromen. Hij bedacht een plan om zelf het water weg krijgen van zijn terrein en lichtte de gemeente Tilburg in. De gemeente leverde een graafmachine om een afwateringssloot te kunnen graven. En daar ging Ron woensdag mee aan de slag. Met de machine werd een nieuwe sloot gegraven, een doorbraak tussen het ondergelopen terrein en een nog droogliggende sloot. En dat blijkt te helpen. "De gegraven sloot werkt fantastisch, we zien het water wegtrekken van ons terrein." Hoewel het water nu afgevoerd kan worden, is daarmee nog niet alles opgelost. De wateroverlast heeft schade opgeleverd. Het bedrijf zit al dagen zonder stroom en sanitair. Daarnaast kunnen ze er ook geen honden meer opvangen, cursussen geven of dagbesteding bieden. Volgens Ron is de gemeente verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn ondergelopen terrein. De omliggende afwateringsmogelijkheden zijn volgens hem verantwoordelijkheid van de gemeente Tilburg.

"Bedankt aan alle mensen die ons hulp, liefde en warmte hebben gegeven. Het is een warm bad."