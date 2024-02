Carnaval breekt reizigersrecord in de trein en zorgt voor enorme afvalberg

De NS kijkt terug op een uitstekende carnaval. Vergeleken met vorig jaar werden er meer reizigers naar de grote steden in Brabant vervoerd, met het weekend als de traditionele piek.

Op het station Tilburg werden op zaterdag zo'n tien procent meer reizigers verwelkomd. Op zondag was het op de stations Tilburg en Den Bosch dubbel zo druk als op andere zondagen. In Breda kwamen in het weekend drie keer zoveel carnavalsvierders naar de stad. De meesten daarvan kwamen uit Rotterdam.

Breda kreeg in het carnavalsweekend een enorme stroom carnavalsvierders te verstouwen. Het was drie keer zo druk als in normale weekenden. "Vooral op zaterdag was het druk in Breda. Net als vorig jaar kwamen de meeste carnavalsvierders op die dag naar het zuiden. De meeste reizigers kwamen uit Rotterdam. Daar hadden we al rekening mee gehouden door langere treinen in te zetten. Soms was het een dolle boel in de trein", vertelt NS-woordvoerder Arno Leblanc.

Behalve de fraaie rapportcijfers voor het vervoer van de reizigers, viel er nog een pijnpuntje te noteren. Leblanc: "We kregen twee keer zoveel meldingen over afval in de trein als vorig jaar. We hadden 250 schoonmakers ingezet. Verder hadden we veel last confettikanonnen. Daar viel niet tegenop te werken. Schoonmakers vertelden dat ze het opruimen van de confetti niet konden bijwerken. Er was zelfs iemand die een brandblusser had leeggespoten."

De NS kreeg wel wat klachten over de plaskruizen op stations. "Dat is over het algemeen het werk van gemeentes. Nu stonden ze zo dicht bij het station dat er ook tegen muren werd geplast. Dat is niet de bedoeling. In overleg met de gemeentes willen we volgend jaar de plaskruizen strategischer gaan wegzetten."

Bij de winkels op het station (Kiosk en AH/ToGo) waren de frikandelbroodjes ongekend populair. Op de grote stations Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg waren ze in de Kiosk niet aan te slepen. Volgens Leblanc werden er drie keer zoveel verkocht als op een normale werkdag. Bij de AH/ToGo gingen er in het carnavalsweekend maar liefst vierduizend frikandelbroodjes over de toonbank. Bij alle winkels waren ook de kaasbroodjes en saucijzenbroodjes in trek.