Wie dumpt toch telkens dwergkonijntjes? 'Al 12 meldingen gehad'

De afgelopen weken zijn er meerdere konijnen gedumpt in Cuijk. Omdat het steeds om jonge dwergkonijnen gaat, denkt de dierenambulance dat dit het werk van een fokker is. "Grijs, wit en bruin. De konijnen hebben wel verschillende kleuren, maar allemaal lange haren. We hebben al twaalf meldingen gekregen", zegt Rens van Lieshout van de dierenambulance Brabant Noord-Oost.

Meerdere konijnen zijn gevonden op de Opaaldreef en de Heggenrank. "Allemaal loslopend in dezelfde wijken, op verschillende data. Waarschijnlijk kan die fokker ze niet kwijt en zet die ze daar uit de auto. Terwijl hij ze ook af kan geven bij het dierenasiel." Een deel van de konijnen zit nu alsnog in het asiel. Bij drie melders wonen ze tijdelijk. "De eigenaar heeft 14 dagen om ze op te halen, anders willen deze melders de konijnen houden."