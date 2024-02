Eindhoven Airport vijf maanden dicht: reisbranche vreest grote problemen

Een sluiting van Eindhoven Airport voor vijf maanden door werkzaamheden levert de reisbranche grote problemen op. Daar is Frank Oostdam van de reiskoepel ANVR van overtuigd. Vooral het verplaatsen van de tienduizend vluchtbewegingen en het vervoer van zo'n twee miljoen passagiers baren hem zorgen. Defensie gaat onderhoud plegen aan de luchthaven. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend. "Ik was wel heel erg verrast toen ik in de media hierover las", zegt Oostdam.

Oostdam vertelt tegen Omroep Brabant dat hij begrijpt dat er onderhoud moet worden gepleegd aan de luchthaven. "Daar zal wel een goede reden voor zijn. Wat ik mis is: hoe het met de vluchten en passagiers moet. Hoe gaan we dat oplossen? Hoe zit het met de vluchten? Het gaat om heel veel reizigers. Hoe gaan we die verplaatsen? Ik ga ervan uit dat we dat nog te horen krijgen."

"Niet de problemen over de schutting van de reissector gooien."

Eindhoven Airport is volgens Oostdam - op Schiphol na - de belangrijkste luchthaven voor het vakantieverkeer. "Tien procent van het vakantieverkeer vertrekt vanaf deze luchthaven. Mijn voorstel zou zijn om de vluchten te verdelen over de andere luchthavens. Ik besef dat het eerder is gezegd, dan gedaan. Maar het kan niet zo zijn dat de problematiek over de schutting van de reissector wordt gegooid. En dan zijn er ook nog de luchtvaartmaatschappijen. Wat vinden die ervan?"

"Er moet worden gezorgd voor een goed alternatief."

Het jaar waarin de renovatie van de luchthaven moet gebeuren, is nog niet bekend. Wel staat vast dat de opknapbeurt wordt uitgevoerd van februari tot en met juni. "Nood breekt wet", zegt Oostdam. "Het zijn wel de rustigste maanden van het jaar. Maar er moet wel voor een goed alternatief worden gezorgd. Het gaat om heel veel mensen. Voor nu maken we pas op de plaats. Eind van de maand komt er meer duidelijkheid. Als zij zich niet bij ons melden, dan melden we ons zelf wel." Over twee weken hoort Eindhoven Airport meer 'over zowel de scope als de planning van de werkzaamheden, laat de woordvoerder van de luchthaven weten.