Zo raast chauffeur met glaasje op ervandoor om aan de politie te ontsnappen

Een autobestuurder die door Breda scheurde met te veel alcohol achter de kiezen, is zijn rijbewijs kwijt. De chauffeur negeerde op de snelweg een stopteken van agenten van de landelijke eenheid. Die kregen hem in het vizier omdat hij veel te hard reed. Uit een meting kwam 193 kilometer per uur naar boven. Maar wat de automobilist daarna uithaalde, is helemaal van de zotte.

De beelden zijn woensdagmiddag door de politie op YouTube gezet. Het gaat om een wekelijkse video van een hardrijder. De beelden zijn een paar weken geleden gedraaid. Het begint allemaal op de A27 waar de bestuurder een stopteken krijgt. Hij lijkt de politieauto netjes te volgen naar de afrit, maar gaat er op het laatste moment vandoor. De politie zet de achtervolging in door over het gras de snelweg weer op te draaien. Fietspad

De hardrijder neemt de afrit Breda-Noord en rijdt daarna zelfs over een fietspad om aan de politie te ontkomen. Maar de agenten volgen in zijn kielzog over de Tilburgseweg naar de Nieuwe Kadijk. Dan kiest de bestuurder industrieterrein Moleneind-Oost waar hij uiteindelijk stopt. Als hij weigert uit de auto te stappen, halen de agenten hem eruit, werken hem tegen de grond en slaan de dronken bestuurder in de handboeien. Uit onderzoek blijkt later dat de chauffeur te veel heeft gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij moet een verplichte rijcursus volgen.