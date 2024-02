112-nieuws: Agent redt lammetje • Automobilist verliest macht over stuur

09.40

De eigenaar van de twee busjes die vannacht in brand zijn gestoken in Geldrop, heeft geen idee waarom dat is gebeurd. "Ik heb met niemand een probleem, dus ik ga er vanuit dat het niet op mij persoonlijk gericht is."

Hij geeft aan dat er bij hem in de buurt in Geldrop de afgelopen jaren al vaker auto's in brand zijn gestoken. Twee jaar geleden ging ook zijn eigen personenauto in vlammen op.

De politie bevestigt dat er mogelijk sprake is van brandstichting. Ze doet onderzoek naar de brand en bekijkt ook eerdere autobranden in Geldrop. "Maar dat doen we standaard na een autobrand, we kijken dan meteen of er verbanden zijn met eerdere branden", aldus een woordvoerder van de politie. Er is niemand aangehouden.