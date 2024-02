Fiets van Teun is 'n hit op internet: alles gefilmd van jatten tot opvissen

Toen de fiets van Teun Kunen uit Den Bosch tijdens carnaval spoorloos verdween, had hij niet verwacht dat hij hem ooit nog terug zou zien. Maar dat veranderde al snel toen er een filmpje opdook van een dronken carnavalsvierder die 's nachts met zijn fiets aan de haal ging. Dankzij dat filmpje heeft hij zijn dierbare fiets inmiddels terug.

"Er lagen wat fietsen die waren vernield, maar die van mij zag ik nergens meer", vertelt Teun. Hij dacht dat hij zijn fiets niet meer terug zou zien. "Ik wilde het eigenlijk zo laten, maar mijn vriendin zei dat ik een oproep op Instagram moest zetten, met de vraag of iemand mijn fiets had gezien."

De 28-jarige Teun was afgelopen maandagnacht carnaval aan het vieren in Oeteldonk. Hij besloot zijn fiets neer te zetten bij zijn kantoor in de binnenstad van Den Bosch. Maar toen hij terugkwam, was zijn fiets verdwenen.

Dat pakte goed uit, want al snel kreeg Teun een bericht van een vriend. Die had op de videowebsite Dumpert een filmpje gezien van een carnavalsvierder die een fiets in de Binnendieze gooide, precies op de plek waar Teun zijn fiets eerder had neergezet. "Ik bekeek het filmpje en zag mijn fiets letterlijk vliegen", zegt hij lachend. "Dus ja, toen wist ik wel waar mijn fiets was."

Samen met een vriend ging hij meteen op zoek naar zijn fiets. Met een grote magneet aan een touw visten ze in het water. "We trokken eerst een andere fiets eruit. Er lagen nog meer fietsen in, maar de magneet was daar niet sterk genoeg voor. Gelukkig is mijn fiets best licht, dus na een uur konden we die uit het water trekken."