Aanhanger van auto schiet los en ramt stroomkast: enorme steekvlam

Een aanhanger is donderdagochtend op de Kerkstraat in Schijndel losgeraakt van een auto. Vervolgens ramde de wagen een stroomkast in de berm. Daarbij zou een grote steekvlam zijn ontstaan.

De aanhangwagen lag vol met hout, dat afkomstig zou zijn van een afgebroken carnavalswagen. De bestuurder van de auto heeft na de botsing meteen de brandweer gebeld. Die heeft vervolgens de plek van het ongeluk afgezet. Een medewerker van Enexis heeft even later de stroom van de volledig vernielde kast uitgeschakeld. Daarna konden medewerkers van de brandweer de auto met een lier van de kast trekken. Door die werkzaamheden zitten bewoners van een paar huizen in de omgeving wel tijdelijk zonder stroom. Enexis heeft aan de bewoners laten weten dat de problemen rond vijf uur vanmiddag verholpen zouden moeten zijn.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision

