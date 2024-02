PSV-trainer Bosz dinsdag niet in het rood: 'Het interesseert me geen bal'

Heel Eindhoven kijkt reikhalzend uit naar de achtste finale van PSV in de Champions League van komende dinsdag. Zelfs het socialmediateam van de Eindhovense club plaatste deze week al een oproep om met alle supporters in het rood te komen. De oproep kwam opvallend vroeg aangezien er vrijdagavond nog een competitiewedstrijd wacht tegen Heracles.

“Het interesseert me echt geen bal”, was Peter Bosz fel toen hij geconfronteerd werd met de oproep. De trainer wilde er niks van weten en wilde eigenlijk alleen praten over Heracles. “Ik ben bezig met morgen. Ik heb er binnen de selectie ook nog niemand over gehoord. Voor ons telt alleen Heracles.” Volgens de trainer is het ook niet moeilijk om je nog af te sluiten voor de achtste finale van de Champions League. “Heracles is ook gewoon een heel belangrijke wedstrijd als je kampioen wil worden. Je hoort wel eens: ‘Het is maar de Eredivisie’, maar het is niet makkelijk om gefocust te blijven.”

"Natuurlijk ligt onderschatting op de loer."

Toch is Bosz niet doof voor verhalen over een mogelijke onderschatting van de club uit Almelo. “Natuurlijk ligt dat op de loer. Maar dat moeten wij als staf voorkomen. Gelukkig krijgen we daarbij ook de hulp van wat ervaren spelers in de groep. Dat we nog ongeslagen zijn in de competitie is echt iets wat nog leeft.” Volle focus dus nog op Heracles, maar Bosz kan niet ontkennen dat de wedstrijd tegen Dortmund mooi op tijd komt. Dinsdag hebben geblesseerde spelers weer genoeg tijd gehad om ritme op te doen. Joey Veerman stond vorige week tegen Volendam in de basis en kan in een wedstrijd tegen Heracles verder opbouwen.

"Wie weet heeft Heracles een verrassing in petto voor ons."

“Veerman en Tillman hebben minuten kunnen maken en zijn goed uit de wedstrijd gekomen. Alleen Guus Til, Noa lang en Armel Bella-Kotchap zijn er niet bij.” Al maakt laatstgenoemde donderdagavond minuten bij Jong PSV. Bosz verwacht tegen Heracles dus een moeilijke wedstrijd. “Omdat zij met een blok van vijf verdedigers en vier middenvelders spelen. We hebben tegen FC Volendam gezien dat we daar het lang moeilijk tegen hebben. Maar wie weet hebben ze een verrassing voor ons in petto. Dat is dus de reden dat we focussen op Heracles, over Dortmund praten we daarna.”