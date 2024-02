Warmste 15 februari ooit gemeten in Brabant: 66 jaar oud record verbroken

In Woensdrecht steeg de temperatuur donderdagmiddag om half drie naar 17,9 graden. Een record. Niet eerder was het in Nederland zo warm op deze dag.

Voor het vorige dagrecord moeten we zelfs terug naar 1958. Toen werd er op een weerstation in Limburg 17,6 graden genoteerd. Bijzonder, stellen meteorologen, want meestal wordt het pas tegen 25 februari warmer.

Inmiddels is de eerste officiële lentedag van het jaar een feit. Daarvoor moet de temperatuur in het landelijke weerstation in De Bilt boven de 15 graden uit komen. Behalve de temperatuur is het nog niet heel lenteachtig. Vrijdag blijft het op veel plekken bewolkt en kan het 's middags regenen. De temperatuur zakt dan weer naar onder de 15 graden.

Het record voor de warmste dag in de hele maand februari is overigens in handen van het Limburgse Arcen. Op 27 februari 2019 was het daar met ruim 20 graden zomers warm.