Extra geld voor uitbreiding uitkoopregeling

De Tweede Kamer heeft donderdag de landbouwbegroting voor dit jaar aangenomen, inclusief de bijna 3 miljard euro die het kabinet wil uitgeven voor de aanpak van de stikstofcrisis. Hiervan is 1,45 miljard euro voor de vrijwillige uitkoopregelingen voor boeren en 1,28 miljard euro voor natuurmaatregelen.

BBB en PVV zeiden in een stemverklaring dat ze het niet eens zijn met de 1,28 miljard euro die naar de natuurmaatregelen van provincies gaat. Ze steunen wel de rest van de begroting, ook de 1,5 miljard euro die grotendeels naar vrijwillige uitkoopregelingen voor boeren gaat.

Tijdens het debat over de landbouwbegroting twee weken geleden lieten BBB, PVV, VVD en NSC in het midden of ze achter de extra miljarden stonden. Maar ze dienden ook geen voorstel in om de begroting aan te passen. De vier partijen waren toen nog aan het onderhandelen over een mogelijke coalitie.

'Wurgende regelgeving'

VVD-Kamerlid Thom van Campen had een 'positieve grondhouding' tegenover de landbouwbegroting. Harm Holman (NSC) zei: "Als we niks doen, dreigt er een keiharde, koude sanering."

BBB-leider Caroline van der Plas had het over voedselnood en 'wurgende regelgeving', maar zei de begroting alleen 'heel goed en heel zorgvuldig' te bekijken. "Mijn fractie vindt dat het aangaan van een verplichting van 1,28 miljard niet aan een demissionair kabinet is, maar aan een volgend kabinet", zei Van der Plas donderdag.

En hoewel Jeanet Nijhof (PVV) opvallend mild was over de stikstofplannen van het demissionaire kabinet, zei ze de 3 miljard euro 'niet nu' te steunen.

Ondanks alle kanttekeningen gingen PVV en BBB uiteindelijk toch akkoord met de begroting.