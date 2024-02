Hele avond geen treinen tussen Eindhoven en Boxtel

Tussen Boxtel en Eindhoven Centraal rijden er donderdagavond geen treinen meer door een stroomstoring. Dat meldt de NS. De situatie is pas 's nachts rond halfeen opgelost, meldt de NS om tien uur 's avonds.

Het is nog onduidelijk waar de storing precies is. Volgens sommige berichten gaat het om storing in het station van Best.

Tussen Den Bosch en Utrecht reden donderdagavond eventjes minder intercity's door een andere stroomstoring. De extra reistijd was daardoor vijftien minuten. Inmiddels is het treinverkeer op het traject weer op gang gekomen.