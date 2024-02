Explosie bij huis: ruiten aan beide kanten eruit geblazen door de knal

Er is vrijdagochtend een explosief afgegaan bij een woning in de Kolfbaanstraat in Breda. Door de knal zijn aan de voor- en achterkant alle ruiten van de woning kapot gesprongen. De explosie was rond half acht en het glas van de voorzijde lag door de klap op straat.

In het huis woont een stel waarvan de man net opgehaald was voor z’n werk. De vrouw is heel erg geschrokken en lichtgewond geraakt, vermoedelijk door glasscherven. Zij is nagekeken in de ambulance.



“Het was echt een hele harde, doffe klap”, zegt de bewoner. “Ik stond onder de douche en dacht dat er een deur echt heel hard werd dicht geknald. M’n vriendin zei: dit is niet goed, het was echt een harde knal.”

Op camerabeelden van een bewoner die op nog geen honderd meter van de getroffen woning woont en door Omroep Brabant zijn gezien, zijn een paar minuten voor de explosie twee personen te zien die met capuchon op die kant op lopen. De explosie is drie minuten later, rond 7.26 uur. De politie heeft de beelden bekeken in verband met het onderzoek.