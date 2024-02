Beekse Bergen blij met geboorte van twee cheeta's: 'Plant lastig voort'

Daria, een cheeta die in de Beekse Bergen verblijft, is afgelopen zondag bevallen van drie welpjes. De moeder en twee van de welpjes maken het goed, de derde overleefde de bevalling niet. De geboorte van de welpjes is heel bijzonder: "De cheeta is een van de lastigste katachtigen om te laten voortplanten."

Daria woont sinds eind oktober in de Beekse Bergen. Ze verhuisde vanuit Frankrijk naar het safaripark als onderdeel van een programma dat voor een gezonde cheetapopulatie in Europese dierentuinen moet zorgen. "Dat ze zo snel welpjes heeft geworpen is erg speciaal, want de dracht duurt maar drie maanden. Echt een succes", zegt coördinator Lars Versteege van het project. Er zijn in totaal tachtig dierentuinen aangesloten waarbij de Beekse Bergen de leiding heeft. In totaal gaat het om zo'n 320 cheeta's. Met een softwareprogramma stemt Versteege cheeta's op elkaar af en geeft hij aanbevelingen aan andere dierentuinen. Zo'n vijftig cheeta's per jaar zijn voldoende om de soort goed in stand te houden, zegt Versteege. "Ze worden zo'n dertien tot veertien jaar oud, dus dan heb je vrij snel weer een nieuwe generatie nodig." Versteege houdt in de gaten hoeveel cheeta's er ongeveer geboren moeten worden. "Ik kijk naar bloedlijnen en of ze genetisch bij elkaar passen." Op die manier kwam ook Daria naar de Beekse Bergen, want het park heeft twee mannetjes die goed bij Daria zouden kunnen passen, had Versteege ontdekt.

Dat het genetisch een match is, wil niet zeggen dat het ook op persoonlijk vlak goed zal gaan. "Een van de twee broers reageerde heel agressief op Daria en hebben we daarom ook niet bij haar gelaten. De ander was wat rustiger, maar kreeg eerst een mep. Gelukkig bleef hij rustig, maar het duurde wel even totdat hij mocht." De cheeta is geen makkelijke katachtige, legt Versteege uit. "Het is geen sociaal dier zoals een leeuw die in groepen leeft. De cheeta is vaak alleen of leeft in een klein groepje, met broer of zus." Ook zijn de vrouwtjes alleen in een bepaalde tijd krols en alleen dan worden mannetjes geaccepteerd en dan nog niet altijd. "Het is echt een uitdaging."

