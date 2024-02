Fabian probeert nog steeds te achterhalen wie de peuter op foto uit 1958 is

Fabian Sapthu uit Amsterdam heeft alles in het werk gesteld om uit te vinden wie het jongetje was op een foto uit 1958. Die foto is gemaakt door de Amerikaanse fotograaf Leonard Freed, die in die tijd in Nederland was en vastlegde hoe vluchtelingen uit Nederlands Indië naar Nederland kwamen. Fabian werd gegrepen door die foto omdat zijn Molukse grootouders ook bij die vluchtelingen hoorden.

De zoektocht van Fabian voerde hem naar Budel. Zondag doet hij in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant een ultieme poging om uit te vinden wie de jongen is. Sapthu maakte een vijfdelige podcast over de foto: 'Iemands kind'. Die begon met een zoektocht naar de plek waar de foto was gemaakt. Het leek woonoord Lunetten in Vught, maar uit onderzoek bleek dat het daar niet kon zijn. Door een fragment uit het Polygoonjournaal kwam hij in Budel terecht. De foto zou gemaakt zijn op Legerplaats Budel, de huidige Nassau Dietz-kazerne, waar nu asielzoekers worden opgevangen. Dat werd bevestigd toen hij de weduwe van fotograaf Leonard Freed opzocht in New York. Daar mocht hij negatieven bekijken uit de tijd dat haar man in Nederland was. Maar wie het kind is, dat inmiddels een man van rond de 67 jaar oud zou moeten zijn, heeft hij nog steeds niet kunnen achterhalen. Verder in KRAAK: De tweeling Noortje en Bregje de Brouwer uit Goirle won verrassend zilver op het WK Synchroonzwemmen in Dubai. Ze zijn nu heel dicht bij deelname aan de Olympische Spelen in Parijs.

SP'er Tiny Kox uit Tilburg gaat het een stuk rustiger aan doen. Hij was het langstzittende Eerste Kamerlid en nam deze week na 20 jaar afscheid . KRAAK. wordt elke zondag om 12.00 uur uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook terug te kijken via Brabant+.