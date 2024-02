Zorgen dat jongeren verstrikt raken in piramidespel: 'Alle contact kwijt'

Dit weekend reizen honderden jongeren af naar Hongarije voor een evenement van het omstreden Amerikaanse bedrijf IM Academy. Omroep Brabant berichtte eerder over het bedrijf, dat in België veroordeeld is voor het organiseren van een piramidespel, maar in Nederland gewoon haar gang kan gaan. Als je lid bent van IM Academy, zou je heel snel rijk kunnen worden. Jongeren werven nieuwe leden met video's met dure auto's en mooie vakantiebestemmingen. Omroep Brabant ontving de afgelopen weken meerdere bezorgde berichten van familie en vrienden van leden: "Hoe kan ik hem helpen uit deze sekte te komen?"

IM Academy biedt online cursussen aan over onder andere de handel in cryptomunten, maar je kunt ook geld verdienen door nieuwe leden te werven. Wanneer het werven van leden belangrijker is dan het product dat verkocht wordt, in dit geval de cursus, kan er sprake zijn van een piramidespel. Bij een piramidespel verdienen mensen die al langer meedraaien, geld over de rug van nieuwe leden. Uiteindelijk verliezen de meeste deelnemers hun geld. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat de praktijken van IM Academy sterk lijken op een piramidespel. Dat is verboden in Nederland.

"Inmiddels heb ik geen contact meer met mijn broertje."

Omroep Brabant ontving bezorgde berichten, onder andere van Merel*. "Mijn broer is sinds kort lid van IM Academy en totaal gehersenspoeld. Hoe kan ik hem helpen uit deze sekte te komen?" Ze legt uit waarom ze zich zorgen maakt. "Mijn broertje vertelde dat hij via TikTok in contact was gekomen met iemand van IM Academy. Hij zou snel heel veel geld kunnen verdienen. Het klonk te mooi om waar te zijn." Haar broertje bezocht vervolgens allerlei bijeenkomsten en volgens Merel gelooft hij alles wat ze daar zeggen. "Hij zei dat alleen bromvliegen, zoals ik, voor een baas blijven werken. Hij wordt zo beïnvloedt door die mensen om hem heen." Hij vertelde Merel dat hij binnenkort naar een bijeenkomst in Budapest zou gaan. Ze probeerde hem er op allerlei manieren vanaf te praten. "Inmiddels heb ik door al het gedoe geen contact meer met mijn broertje. Via mijn familie hoorde ik dat hij toch niet meer naar Budapest afreist omdat het te duur is."

"Wat jouw ouders vertellen, is niet altijd de waarheid."

Het evenement in de László Papp Budapest Sports Arena, waar plek is voor 12.500 bezoekers, wordt groots aangekondigd met een flitsende video. Een kaartje kost 259 euro. Honderden jongeren komen dit weekend bij elkaar om presentaties bij te wonen van mensen die vertellen over hun luxeleven dat ze naar eigen zeggen te danken hebben aan IM Academy. Zo geeft ook de omstreden Amerikaanse miljonair Alex Morton een presentatie. Vorig jaar sprak hij ook op een bijeenkomst in het Chassé Theater in Breda, die zo'n 1500 jongeren trok. Ook de 22-jarige Luuk Brands uit Waalwijk spreekt in Budapest. Hij klimt steeds hogerop in de organisatie, doordat hij steeds meer leden onder zich heeft, die ook weer nieuwe leden onder zich hebben. Zo staat hij bijna aan de top van de Nederlandse tak van IM Academy. Vorig jaar in Breda zei Brands: "Wat jouw ouders vertellen, is niet altijd de waarheid. Alles wat we hebben geleerd, hebben we op school geleerd. Ga eens voor jezelf nadenken." Volgens onderzoeker Jelle van Buuren neigt die uitspraak erg naar complottheorieën.

"Succes is geen keuze, zoals zij zeggen."

Volgens hem kan het effect van zulke bijeenkomsten per persoon verschillen. "Als je hier helemaal in wordt meegezogen, heb je weinig zin om nog een opleiding te volgen. Uiteindelijk kan je met lege handen achterblijven. Het is niet zo dat iedereen snel rijk wordt als je maar wat handige tips krijgt." Uit gesprekken met oud-leden blijkt dat de jongeren zich laten verleiden door de mooie verhalen en zich helemaal onderdompelen in IM Academy. Wanneer ze besluiten te stoppen, omdat het ze toch meer geld kost dan dat het ze oplevert, komen ze erachter dat ze vrienden en familie om hen heen zijn verloren. Sommigen stopten zelfs met hun opleiding.

"Het is echt iets van de lange adem."

Universitair docent Claudia Gross doet al jaren onderzoek naar piramidespelen en zet zich in voor nieuwe wetgeving. "Het is echt een zaak van lange adem." Volgens haar is het belangrijk dat slachtoffers van piramidespelen of mensen die zich zorgen maken om anderen, zich melden bij bijvoorbeeld de politie, Kansspelautoriteit of Fraudehelpdesk. "Met zo'n melding wordt echt wel iets gedaan." * Dit zijn niet de echte namen, namen zijn bekend bij de redactie. Wil je reageren op dit verhaal? Mail ons dan! Omroep Brabant werd zelf lid van IM Academy en sprak met jongeren die uit de organisatie stapten. Dat zie je in deze aflevering van HOE..?

