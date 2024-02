27 miljoen voor longcovidklinieken: 'Ik ben heel blij voor de patiënten'

Ze gaan er komen: de longcovidklinieken. Patiënten met Long COVID worden nu vaak van het kastje naar de muur gestuurd, maar daar zouden de klinieken een einde aan moeten maken. Donderdagavond ging de Tweede Kamer akkoord om 27 miljoen euro te besteden aan de oprichting van klinieken.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Julian Bushoff is blij dat de klinieken er kunnen komen. "Dit is een enorm belangrijke stap voor bijna een half miljoen mensen die kampen met longcovidklachten. Sommigen kunnen al jaren niet naar hun werk, niet naar school of voor hun kinderen zorgen.”

Volgens Annemieke de Groot gaan de speciale klinieken ervoor zorgen dat de zorg beter geregeld wordt voor Long COVID patiënten. De Groot is bestuurder van C-support, een organisatie die mensen met langdurige COVID begeleidt en adviseert. “Ik ben heel blij voor alle patiënten die hierop hebben gewacht.”

Van het kastje naar de muur

“Patiënten worden nu van het kastje naar de muur gestuurd. Ze gaan van arts naar arts, maar veel willen of mogen niets doen”, vertelt Annemieke. "Artsen herkennen de klachten niet altijd als Long COVID. Wat je wil bereiken is dat patiënten naar één plek kunnen waar wel alle kennis is over de aandoening. Die plek komt er nu.”

Hoewel De Groot blij is met het beschikbare geld heeft ze toch een opmerking. “Het is niet de oplossing voor alle problemen. Het wondermiddel is niet gevonden, maar ik denk dat ze vooral symptomen gaan bestrijden.”

“Daarbij komt dat de vraag groot is en de klinieken er nog niet zijn. Het bedrag dat nu beschikbaar is, kan niet genoeg zijn voor alle mensen met Long COVID”, benadrukt de Groot. “Maar laat het een begin zijn. Ik denk dat zorgverzekeraars nu ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Toch een akkoord

De vraag naar speciale klinieken voor mensen met Long COVID is er lang. Eind vorig jaar diende Nico Drost van de ChristenUnie een motie in om de klinieken van de grond te krijgen. Toenmalige zorgminister Ernst Kuipers ging daar niet in mee.

Een aantal maanden later is er nu toch een akkoord. Deze keer kwam het voorstel vanuit GroenLinks-PvdA-Kamerlid Julian Bushoff. Het was nog wel spannend, omdat de PVV, BBB, VVD en NSC eerder niet instemden.

De partijen hielden dit tegen, om onderhandelingen tussen de partijen voor een nieuw kabinet niet te belasten. Uiteindelijk stemden zij toch allemaal in. De miljoenen die nu vrijkomen zijn bedoeld voor de oprichting van speciale klinieken voor mensen met langdurige COVID.