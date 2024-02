Gestolen auto van de weg gehaald na achtervolging met 200 kilometer per uur

De verkeerspolitie heeft donderdag een gestolen Belgische auto van de weg gehaald. Nadat de bestuurder een volgteken van de politie kreeg, ging hij er vandoor met snelheden die regelmatig boven de 200 kilometer per uur uitkwamen. Tijdens die wilde rit raakte hij een andere auto en een politiewagen. De verdachte had in Nederland en in België nog een gevangenisstraf tegoed.

Arnold Tankus Geschreven door