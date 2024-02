Silvana is Anne Frank in musical: 'Je écht inleven in haar is onmogelijk'

Silvana Rocha (22) uit Eindhoven speelt een bijzondere rol in de nieuwe musical 'Je Anne'. Ze mag de hoofdrol van Anne Frank op zich nemen en dat doet ze met veel zorg: "Maar écht inleven in Anne, dat kan ik niet. Wat zij heeft meegemaakt was zo heftig, mij volledig verplaatsen in wat ze heeft doorgemaakt is onmogelijk."

Je inleven in iemand die er al lang niet meer is, dat is een lastige taak. Silvana verdiepte zich er veel in: "Ik heb haar dagboek opnieuw gelezen en ben alle karaktereigenschappen van Anne gaan verzamelen. Zo kreeg ik een zo goed mogelijk beeld van wie ze was. Maar écht inleven in Anne, dat kan ik niet. Wat zij heeft meegemaakt was zo heftig, mij volledig verplaatsen in wat zij heeft doorgemaakt is onmogelijk."

Kort daarna kreeg ze een belletje van de regisseur: "Hij zei: 'Blokkeer je agenda, we gaan aan de slag.' Eerst geloofde ik het niet echt, maar hoe verder de gesprekken vorderden, hoe duidelijker werd dat ik écht Anne Frank mocht spelen. Voordat ik het wist, waren we eigenlijk al aan het repeteren.", vertelt de actrice.

Onbewust deed Silvana auditie voor de bijzondere rol: "Tijdens mijn opleiding in Tilburg kreeg ik een workshop van de regisseur, Frank van Laecke. Daar hebben we gepraat over het vak en samen aan een liedje gewerkt. Ik heb daar voor hem gezongen en gespeeld, maar ik wist op dat moment niet dat dit uiteindelijk mijn auditie voor Anne Frank was."

De musical probeert het verhaal van het Achterhuis zo puur mogelijk te vertellen. Dat maakt de voorstelling volgens de hoofdrolspeelster ook zo uniek: "Er is niets aan het verhaal gedramatiseerd. We spelen op een davidster waar stukken uit zijn, alsof het gebombardeerd is. Elke punt van de ster staat voor een kamer uit het Achterhuis."

Dat laatste herkent Silvana ook in zichzelf, zegt ze: "Anne schreef haar dagboek in de pubertijd en ik herken mijzelf als puber enorm in haar. Dat ze vaak van zichzelf baalde en de lat hoog legde, dat had ik ook."

In haar onderzoek naar Anne, ontdekte Silvana wat voor meisje ze was: "Anne was brutaal, vrolijk en opgewekt. Maar ze was ook heel slim. Ze wist heel goed wie ze wilde zijn, en probeerde zichzelf elke dag te verbeteren. Als dat niet lukte, baalde ze daar enorm van. Ze was streng voor zichzelf."

Een voorstelling met een zwaar verhaal, dat brengt soms emoties met zich mee: "We weten allemaal dat het verhaal van Anne Frank niet goed afloopt. Ik vind dat het einde heel mooi is neergezet. Je wilt dat natuurlijk zo oprecht mogelijk spelen. Soms schiet ik dan weleens vol. Aan het einde van de voorstelling is het ook altijd even slikken en zijn we even stil. Je volledig overgeven aan dit verhaal is best wel intens."

De musical wordt gespeeld door een cast van slechts acht personen, enkel de bewoners van het Achterhuis: de familie Frank, familie van Pels en tandarts Fritz Pfeiffer. Rocha werkt daar voor het eerst samen met grote namen als Mariska van Kolck en Chris Tates, van wie ze veel leert: "Het is wel heel cool om te zien hoe vaak zij in gesprek gaan met de regisseur. Hij luistert ook altijd. Dat is echt heel fijn."