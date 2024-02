PSV kent makkelijke generale voor Champions League tegen tiental Heracles

PSV heeft vrijdagavond met weinig moeite gewonnen van Heracles. Door een vroege rode kaart werd het voor de Eindhovenaren een makkelijke avond. Doelpunten van Luuk de Jong en Olivier Boscagli hielpen PSV aan een 2-0 zege. De score had wel flink hoger moeten zijn, maar de spelers hadden het vizier niet op scherp.

Net als in Almelo duurde het niet lang tot Heracles met tien man kwam te staan. Waar het in Overijssel nog 21 minuten duurde, was het in Eindhoven al na dertien minuten raak. Raak op de enkel van Luuk de Jong. Bryan Limbombe kwam te hard in volgens scheidsrechter Ingmar Oostrom en moest vertrekken.

Een erg fijn begin voor PSV, aangezien De Jong verder niet zwaar geblesseerd raakte. Sterker nog vijf minuten later knikte de spits raak uit een vrije trap van Joey Veerman. Het kon daarna veel verder uitlopen in de score maar het ontbrak de thuisploeg aan scherpte.

Focus op dinsdag

Na 55 minuten was het Olivier Boscagli die uit het niets vrij voor de keeper stond en afrondde. Het was pas de 2-0, maar het had al 6-0 moeten zijn. Iedereen voorin bij PSV had het vizier tot dan toe niet op scherp staan. Er werden ongekend veel kansen gemist en de doelman van Heracles, Michael Brouwer, kon zich meerdere keren onderscheiden met knappe reddingen.

Toch was de 2-0 een hele fijne tussenstand voor PSV. Het kon al nadenken over de kraker van dinsdag. Dan komt Borussia Dortmund op bezoek in Eindhoven voor de achtste finale van de Champions League. Op halve kracht kon de wedstrijd uitgespeeld worden zodat er niet meer onnodige krachten verloren gingen.

Spelers sparen

Veel leuker werd de wedstrijd niet al raakte PSV nog de lat via De Jong. Die werd niet veel later gewisseld net als Joey Veerman. Spelers werden gespaard voor die belangrijke wedstrijd van dinsdag. Dan zal het ongetwijfeld spannender zijn dan vrijdagavond.

Maar daar zal uiteindelijk PSV verder maling aan hebben. De ploeg van Peter Bosz blijft ongeslagen en is weer een stapje dichter bij de titel.