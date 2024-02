112-nieuws: autobranden in Roosendaal en Hoeven • pick-up in sloot Rucphen

05.17

Een auto is afgelopen nacht uitgebrand op het Villapark Panjevaart in Hoeven. Ook een huis raakte bij de brand beschadigd. Het vuur werd rond vier uur 's nachts ontdekt. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar was wel nog een tijd bezig met nablussen. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Een paar dagen geleden werd de brandweer ook al opgeroepen vanwege een autobrand op het park. Of de branden iets met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk.