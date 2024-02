112-nieuws: crossmotoren met elkaar in botsing • ongeluk op A58

07.59

Een automobilist is gisteravond aangehouden nadat hij met zijn auto slingerde door Tilburg. Een andere weggebruiker zag de man rijden, belde de politie en bleef de man volgen tot agenten in de buurt waren. In de Wandelboslaan lieten de agenten de automobilist stoppen. Uit een blaastest bleek dat de 47-jarige Tilburger onder invloed was van alcohol. Hij was zo dronken dat zijn rijbewijs werd ingevorderd. De officier van justitie moet beslissen of en wanneer de man zijn rijbewijs terugkrijgt.