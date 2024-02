Persoonsverwisseling kost komiek 6500 euro: 'Kom al jaren niet in Tilburg'

Een brief van een gemeente waar je niet woont. En wat voor een brief: een dwangbevel om een boete van 6500 euro te betalen. Acteur en komiek Peter Lusse stond er raar van te kijken. Hij kreeg een dwangbevel van de gemeente Tilburg, terwijl hij naar eigen zeggen al jaren niet in Tilburg is geweest. "Dat kan twee dingen betekenen. Of een verkeersboete of ik mag als trouwambtenaar daar een huwelijk voltrekken. Allebei deze zaken waren niet aan de orde", vertelt hij in een video op TikTok.

Peter Lusse is acteur en komiek. De meesten zullen hem kennen uit de serie Vrienden Voor Het Leven, waar hij de onnozele Eddie speelde. Hij is al jaren niet meer in Tilburg geweest en toch lag er opeens een brief van de gemeente op zijn deurmat. "Vol verwachting maakte ik de brief open en wat blijkt het te zijn: een dwangbevel in de naam van de koning", lacht Lusse in zijn filmpje op TikTok.

"Toen dacht ik al: hier klopt iets niet."

Lusse ziet vrij snel waar het probleem aan ligt. De brief is gericht aan zijn bv. "Technisch gezien heb ik dat bv'tje nog, maar ik verdien al jaren niet meer genoeg geld om er een bv op na te houden. Dus het bedrijfje bestaat nog wel, maar ik doe er niks mee. Niettemin krijg ik een boete van 6500 euro voor mijn kiezen omdat ik mijn precariobelasting 2021 niet heb betaald."

"Mijn vriendin is intelligenter dan ik en begon te googelen."

Er gaan gelukkig bij Lusse wat belletjes rinkelen. "Precariobelasting betaal je als er dingen van jou op de stoep van de gemeente staan. Denk aan buitenmeubels als reclameborden of containers. Toen dacht ik al: hier klopt iets niet." Onthutst en een beetje in paniek over deze persoonsverwisseling belt Lusse zijn vriendin. "Die is gelukkig intelligenter dan ik en begon te googelen."

"Ik weet niet wat voor poppenkast ik kan verwachten van de gemeente."