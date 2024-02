Verzamelaar Toon wil poppen en deegmolens kwijt: 'Alles heeft een verhaal'

Met een verrassende vitaliteit gooit Toon Hendriks uit Overloon zijn de deur naar de schuur van zijn boerderij open. Rekken vol met kleding, een hele kast vol met poppen, weegschalen, deegmolens en zelfs het complete meubilair van de plaatselijke pastorie staan in de schuur, overal waar je kijkt staan spullen. Om nog maar over de boerderij, waar hij woont, te zwijgen. Toch hebben al deze spullen iets gemeen: alles heeft een verhaal. En nu gaat Toon verhuizen, dus moeten alle spullen weg.

"We hadden ooit een verhuurbedrijf voor kleding, mijn vrouw en ik. Toen we daar mee stopten, hielden we de kleding over", vertelt Toon terwijl hij naar een van de kledingrekken loopt. Nog voordat hij zijn verhaal heeft afgerond, loopt hij naar het volgende willekeurig object in de ruimte en ratelt een nieuw verhaal op. "Hier heb ik nog de opslagrekken van de lagere school vroeger."

Je hoeft niet lang met Toon door zijn schuur te lopen om zijn punt te begrijpen: alles heeft een verhaal. Sterker nog: hij weet van ieder ding in zijn schuur nog hoe hij eraan kwam en wat het is. Zelf heeft hij ook genoeg meegemaakt. Hij loopt langs een wand waar ontelbaar veel poppen staan. Van babypoppen met gesloten ogen tot kleine meisjespoppen in een houten schommelstoeltje. "Mijn vrouw Maria maakte altijd poppen. Zij is overleden vlak voordat we ons 50-jarige jubileum konden vieren."

Maar nu moeten alle spullen weg. Toon gaat verhuizen naar een kleiner huisje in Overloon. En hij gaat niet alleen, maar samen met zijn nieuwe vrouw Netty. En net als met al zijn spulletjes, heeft de ontmoeting tussen die twee ook een mooi verhaal.

Op een zondagavond ging Toon dansen in Deurne. Dat deed hij in een danszaal waar regelmatig weduwe en weduwnaren samen de heupen losgooien. Daar kwam Toon zijn oude buurmeisje tegen die samen met een vrouw uit Overloon aan tafel zat: Netty. Als Overlooners onder elkaar, besloten de twee te gaan dansen. "We waren nog niet eens op de dansvloer of hij stond met zijn grote poten al op mijn voeten", lacht Netty. "Het voelde meteen goed samen. Het was gewoon perfect", glundert Toon.