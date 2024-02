Zes hardrijders zijn rijbewijs kwijt, tientallen bekeuringen uitgedeeld

Een motorrijder heeft zaterdagavond in Eindhoven zijn rijbewijs moeten inleveren. Hij reed met 176 kilometer per uur over de Boutenslaan waar een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur is toegestaan. De 30-jarige man werd betrapt tijdens een controle van de verkeerspolitie.

Behalve de motorrijder, moesten vijf andere hardrijders ook hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie. Verder werden drie bestuurders aangehouden vanwege rijden onder invloed van drugs en werden 36 processen-verbaal uitgedeeld vanwege het rijden zonder rijbewijs, onnodig links rijden, het misbruik van een handelaarskenteken, het rijden met een vals rijbewijs, rechts inhalen en het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Lawaai

Zes automobilisten kregen een bekeuring omdat hun auto teveel lawaai maakte.