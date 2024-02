Tilburgse boete voor acteur Peter Lusse opgelost: 'Simpele vergissing'

De boete van 6500 euro die de gemeente Tilburg eerder aan acteur en komiek Peter Lusse heeft opgelegd, is kort daarna kwijtgescholden. "Het was een simpele vergissing", legt Lusse uit in een filmpje op Facebook.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

De acteur en komiek die in de jaren '90 bekend werd door zijn rol als de onnozele Eddy in 'Vrienden voor het Leven' keek vreemd op toen hij een enveloppe op de deurmat kreeg met daarin een hoge boete van de gemeente Tilburg. Lusse maakte daarover een filmpje waarin hij op geheel eigen wijze de zaak uitlegt. Zo zou er in Tilburg een bedrijf zitten met een naam die erg lijkt op de bv van Lusse. De gegevens van de Kamer van Koophandel zijn vervolgens verwisseld met als resultaat de boete voor Lusse. Die dus niet voor hem is bestemd.

"Het was een simpele vergissing, die is opgehelderd. Klaar."