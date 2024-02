Tiny Kox vertrekt uit de Eerste Kamer en gaat met pensioen

Tiny Kox uit Tilburg heeft als 70-jarige de deur van de Eerste Kamer definitief achter zich dicht getrokken. Hij blikt in de Omroep Brabant talkshow KRAAK. terug op zijn actieve loopbaan als politicus voor de Socialistische Partij. Kox kijkt ook vooruit en geeft de kiezer een veeg uit de pan want het wispelturige stemgedrag doet de democratie geen goed.

Kox groeide op als arbeiderszoon, zijn vader werkte bij de sigarenfabriek in Veldhoven. Hij was idealistisch en merkte al jong dat de behandeling van zijn vader anders was dan die van mensen die het beter hadden. "Op de universiteit waar ik rechten en economie studeerde, leerde ik dat iedereen gelijk is en dat de wet voor iedereen geldt, maar ik merkte toch dat dat niet zo was", zegt Kox. Als rechtenstudent kwam hij midden jaren '70 bij de rechtswinkel terecht, waar gewone mensen hun recht konden halen. "Daar zag ik hoe groot de verschillen waren tussen werknemer en werkgever, huurder en verhuurder, burger en overheid. Dat heeft met geïnspireerd." Vervolgens kwam hij via de rechtswinkel in aanraking met de SP en was zijn lot eigenlijk wel bezegeld.

Kox verlaat nu de politiek tijdens een ingewikkelde kabinetsformatie. Als hij informateur was geweest, had hij de stekker er al eerder uitgetrokken. "Het is te veel circus. Er kan kennelijk geen regering gevormd worden en dan gaan we net doen alsof we toch nog iets gaan bedenken. Ik ken informateur Kim Putters al lang en wens hem alle goeds toe, maar denk dat er niets uitkomt." Tijdens het debat afgelopen week over de kabinetsformatie zat volgens Kox een opvallend moment. "Ik was verrast dat Geert Wilders tegen meneer Dassen van Volt zei: wie ben jij nou, je hebt één of twee zetels, ik heb 37 zetels."

"Maar beste Geert", maakt Kox zijn punt: "Nou ben je de grootste geworden en wat moet je nu zeggen? Godsdienstvrijheid ga ik toch maar accepteren, ik ga geen moskeeën meer sluiten, de koran wordt niet verboden, we gaan de grenzen niet helemaal dicht doen. Ik dacht wat grappig, nou heeft hij 37 zetels en nou gaat hij iets voorstellen waar hij altijd op tegen was?!" Waar heel Nederland naar de steggelende politici kijkt, wijst Kox naar de kiezer. "Ik vind dat ik na 20 jaar mag zeggen, kiezers ben niet zo lui en let wat meer op. Ga niet zeggen als ik vandaag op deze partij gestemd heb en morgen bevalt het niet meer, dan ga ik overmorgen op een andere partij stemmen, dat is heel erg slecht. Ik vind dat democratie ontzettend waardevol is. Dan moeten kiezers niet zo lui zijn en zeggen, ik zie wel hoe het loopt en of ik ga stemmen."

