Man (50) in bus aangehouden voor smokkelen medereizigers

Een man uit Somalië is zondag door de Koninklijke Marechaussee aangehouden voor mensensmokkel in een internationale buslijn tussen Nederland en België. Hij werd tijdens een controle op de Rijksweg A16 bij Hazeldonk gearresteerd. Drie medereizigers zouden in de bus door de Somaliër gesmokkeld worden. Een van hen is minderjarig.

De inzittenden van de bus zijn allemaal door medewerkers van de Koninklijke Marecehaussee gecontroleerd. Verschillende mensen hadden geen identiteitsdocument. De marechaussees kregen het vermoeden dat drie van de inzittenden de man uit Somalië kenden. Daarna werd hij aangehouden. Het groepje van drie gaat het asielproces in. Twee andere reizigers konden zich ook niet legitimeren en ook zij hebben asiel aangevraagd in Nederland. Het Openbaar Ministerie van Zeeland-West Brabant is samen met de Koninklijke Marechaussee een onderzoek opgestart.