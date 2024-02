Omstreden rode kaart voor RKC-keeper Vaessen: 'Was mijn ribbenkast'

RKC heeft het uitduel tegen Feyenoord in Rotterdam met 0-1 verloren. Het regende kansen voor de Rotterdammers, die lang tegen tien man speelden nadat RKC-keeper Etienne Vaessen een omstreden rode kaart kreeg. Hij zou buiten het strafschopgebied een inzet van Calvin Stengs met zijn bovenarm hebben geblokt.

Geen rood, meende Vaessen die lang op het veld bleef staan in de hoop de scheidsrechter Martin van den Kerkhof nog op andere gedachten te brengen. Na een check door de VAR die minuten duurde, bleef de kaart echter staan. Twijfelachtig volgens Vaessen omdat de bal eerst zijn borst zou hebben geraakt. Tweede doelman Jeroen Houwen liet echter zien in kwaliteit niet slechter te zijn dan Vaessen door onder meer met een mooie zweefduik een bal uit het doel te tikken.

Afgekeurde goal

Eerder al tekende verdediger Dario van den Buijs voor de mooiste redding van de wedstrijd. Het lukte de Belg om met zijn hoofd een keiharde inzet van Santiago Gimenez op de lijn te keren. In de tweede helft herhaalde hij dit kunstje, nu na een schot van Ivanusec. Opnieuw keerde Van den Buijs de bal op de lijn. Dit keer met zijn voeten.

Feyenoord bleef aandringen en kreeg kans op kans in het strafschopgebied. Een goal van Ueda werd afgekeurd omdat de bal al achter was geweest en verder stonden de lat en de paal de Rotterdammers in de weg. Pas in de 84e minuut brak Feyenoorder Mats Wieffer de ban (1-0). Hij kopte raak na een hoekschop van de ingevallen Leo Sauer. De Rotterdamse fans die in de stromende regen hun club aanmoedigden, konden eindelijk juichen.

RKC had nog een kans via de nog maar 19-jarige Chris-Emmanuel Lokesa, maar die raakte de buitenkant van de paal.

Boos

Na afloop was Etienne Vaessen nog altijd boos. "Ik krijg toch eerst de bal tegen mijn ribbenkast en dan pas op mijn bovenarm? Zo zie ik het." Het stak hem dat de scheidsrechter niet zelf naar het scherm liep om de beelden te kijken, zo zei hij voor de camera van sportzender ESPN. "Ik weet zeker dat deze rode kaart geseponeerd wordt. Anders kan ik mijn voetbaltas beter inleveren."

Oordeel zelf, is het rood of niet?