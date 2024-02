Hoyte ging van Dinteloord naar Hollywood, nu wint hij prijs voor camerawerk

De in Dinteloord opgegroeide cameraman Hoyte van Hoytema (52) is zondagavond in de prijzen gevallen voor zijn werk voor de film Oppenheimer. Hij won een BAFTA voor het beste camerawerk.

Van Hoytema timmert flink aan de weg in Hollywood. Met topregisseur Christopher Nolan maakte hij Interstellar, Dunkirk, Tenet en Oppenheimer. Ook was hij verantwoordelijk voor de Bond-film Spectre.

Het is echter pas zijn eerste BAFTA, een prijs die wordt uitgereikt door de British Academy of Film and Television Arts. Hij maakte al drie keer eerder kans maar liep de belangrijkste Britse filmprijs in 2012, 2015 en 2018 mis met respectievelijk de films Tinker Tailor Soldier Spy, Interstellar en Dunkirk.

Nominatie voor Oscar

De BAFTA's worden gezien als goede indicatie voor de Oscars, waarvoor hij ook genomineerd is met zijn werk voor Oppenheimer. Hij maakt voor de tweede keer kans. Zijn eerdere Oscar-nominatie voor Dunkirk verzilverde hij niet.

Van Hoytema groeide in Zwitserland op maar verhuisde kort daarna met zijn ouders naar Brabant. Hij werd in Nederland twee maal afgewezen voor de Nederlandse Filmacademie en volgde toen maar een opleiding tot cameraman in Polen. Hij verhuisde daarna naar Zweden, waar hij internationaal doorbrak met zijn werk voor de horrorfilm Let the Right One In.

In juli 2023 was Van Hoytema te gast bij Zomergasten. Daar keken 447.000 kijkers naar. "Je doet het uiteindelijk niet alleen voor het publiek", zei hij toen. Hoewel het succes van een film niet "een motivator" is, is het wel "leuk en heel fijn", stelde de cinematograaf. "Je wilt mooie dingen maken denk ik, om het maar even simpel te zeggen."

In totaal won de film Oppenheimer dertien BAFTA's, waaronder die voor beste film en beste regisseur. De film gaat over wetenschapper J. Robert Oppenheimer, die als leider van het Manhattan-project medeverantwoordelijk was voor de productie van de eerste atoombom.