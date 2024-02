A16 dicht na ongeluk tussen motor en vrachtwagen, traumaheli landt op weg

Bij een ongeluk tussen een motor en een vrachtwagen op de A16 bij knooppunt Galder is maandagochtend een motorrijder gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond kwart over zeven in de richting van Antwerpen. De snelweg is in die richting dicht.

De motorrijder is volgens een 112-correspondent met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter op de snelweg. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht. Dat betekent dat de weg voorlopig dicht zal blijven, zo geeft Rijkswaterstaat aan. Omleiding

Wil je vanuit Breda in de richting van Antwerpen? Volg dan de omleiding vanaf knooppunt Klaverpolder via de A17, A58 en de A4, adviseert Rijkswaterstaat.

Foto: Tom van der Put / SQ Vision.