Ondernemer omgekomen bij ski-ongeluk: 'Altijd het stralende middelpunt'

Bij een ski-ongeluk vorige week in Oostenrijk is de 47-jarige ondernemer Rob Toonders uit Mierlo om het leven gekomen. Toonders richtte in 2011 het payrollbedrijf Mettom op. Het bedrijf, gevestigd in Eindhoven, schrijft op social media verbijsterd te zijn en het bericht van het overlijden van de oprichter en directeur van het bedrijf nog steeds niet te kunnen geloven.

"Onze Rob is er niet meer... Wat gaan we hem ontzettend missen. De leegte die hij achterlaat kan niet worden opgevuld. Wij zullen verder moeten zonder ons boegbeeld, gangmaker, collega, nummer 1, reisleider, dichter, dealmaker, vriend en maatje", schrijven zijn collega's in het bericht waarin ze Toonders herdenken. Toonders overleed dinsdag tijdens het skiën in Nauders in Tirol. Hij raakte van een piste en botste tegen een boom. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te reanimeren. Deze hulp mocht niet meer baten. In het bericht delen zijn collega's hun medeleven met zijn vriendin en de kinderen van Toonders, een jongen en een meisje. "Wij zullen hen steunen, opvangen en bijstaan, zoals Rob dat gewild zou hebben."

"Ontelbare momenten met een gouden randje."