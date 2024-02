Boswachter: 'Pinda's en noten nu gevaarlijk voor vogels dus haal ze binnen'

Ook deze week tikt de temperatuur de 13 graden aan. Veel te warm voor de tijd van het jaar. Boswachter Frans Kapteijns krijgt dan ook geregeld de vraag of dit niet slecht is voor planten en dieren. Volgens hem valt dat reuze mee, maar hij roept mensen op vogels niet bij te voeren met pinda's en nootjes.

"Nee, de hoge temperatuur komt niet te vroeg voor planten en dieren", benadrukt Frans. "Kijk, wij mensen hebben bepaald wanneer de lente ingaat maar planten en dieren passen zich gewoon aan de omstandigheden aan. Bijen bijvoorbeeld weten dat bepaalde bloemen en planten al in bloei staan, ze voelen de luchtvochtigheid. De sleedoorn, krokussen en hazelaars bloeien al. Er is al nectar, er is al stuifmeel voor bijen en andere insecten. Ook grassen beginnen al flink te groeien en de meidoorn begint al uit te botten."

Voor rupsen is het volgens Frans ander verhaal. "Voor rupsen is het nog lastig. Voor hen moet er meer blad aan de bomen zijn."

Sterven met een volle maag'

Belangrijk bij deze temperaturen is het om zaden, noten en pinda's naar binnen te halen, benadrukt de boswachter. Dit lijkt onlogisch, omdat sommige vogels die afhankelijk zijn van insecten, zoals de koolmees, tijdens de winter die zaden en noten eten.

"Maar hun maag gaat zich nu, zodra er insecten zijn, omschakelen naar enzymen voor het eten van insecten. Daarom deze waarschuwing: haal die pinda's en noten naar binnen! Want zodra er insecten zijn, hebben vogels in hun maag niet meer de enzymen om die zaden en noten te verteren. Dan sterven ze, als ze daarvan eten, met een volle maag."

Typische dag

Deze maandag komt de temperatuur uit op 10 of 11 graden, bij een matige wind uit het westen. Volgens Johnny Willemsen van Weerplaza wordt dit een grotendeels bewolkte dag. In de middag kan het wat vaker regenen. "Maar dat stelt niet zoveel voor. Het wordt niet zo nat als het zondag was."

Dinsdag krijgen we vergelijkbaar weer. "Woensdag en donderdag worden vervolgens natte dagen, met vrij veel wind", vertelde hij maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Zeker donderdag. De temperatuur gaat dan nog wat verder omhoog. Donderdag wordt het 13 graden, zo'n typische dag waarbij het nat is maar er veel zachte lucht over Nederland uitspreidt."

De dagen daarna komt de zon weer wat vaker tevoorschijn. "Maar de temperatuur is dan iets lager: een graad of 9 overdag. Met kans op een enkele bui."