Deze supersnelle Brabantse is razend populair op social media

Een saai leven heeft ze absoluut niet. Demi van den Wildenberg timmert hard aan de weg als atlete en daarnaast studeert ze aan de Universiteit Utrecht. Waar de 23-jarige Helmondse ook als een speer gaat, is op social media. Op Instagram bijvoorbeeld heeft ze 121.000 volgers. “Ik post eigenlijk maar wat en blijkbaar vinden mijn volgers dat leuk.”

Op Instagram, maar ook op TikTok komen er maandelijks honderden volgers bij. “En dat terwijl het ooit voor de grap is begonnen. Ik was bij de Nederlandse estafetteploeg en we plaatsen een filmpje dat tot onze verbazing viraal ging. Daarna ging het heel hard, ik heb er geen verklaring voor. Ik vond het altijd al leuk om met social media bezig te zijn en post regelmatig filmpjes en foto’s.” Door haar populariteit is ze steeds aantrekkelijker geworden voor sponsoren. “Ik ben volledig vrij in wat ik plaats, het komt vaak spontaan bij me op. Voor de zakelijke dingen heb ik nu wel een managementteam om me heen. Die regelen alles, zodat ik daar geen omkijken naar heb.”

"Ik zie dit absoluut niet als werk."

Haar hobby zorgt ervoor dat er wat geld binnenstroomt bij de Helmondse. “Dat ik hier iets aan verdien, is natuurlijk mooi meegenomen. En dat met iets wat ik absoluut niet als werk zie. Ik hoef me hierdoor op financieel gebied geen zorgen te maken en ik kan me volledig richten op de topsport en mijn studie. Al heb ik op zondag ook nog een baantje bij een hardloopwinkel.”

"Het liefst doe ik individueel mee aan grote toernooien."

De sport staat bij Demi op 1. Ze is snel, heel snel. Op de 60 meter indoor bijvoorbeeld pakte ze al eens zilver en brons op het NK. Op de 100 meter outdoor is ze een serieuze kandidaat voor het estafetteteam. “Het liefst doe ik individueel mee aan grote toernooien, maar dat is nog niet realistisch. Uiteindelijk is het wel mijn doel en ik ben op de goede weg. Voorlopig richt ik me op het estafetteteam, dat is ook een mooie uitdaging.”

"Studeren is voor mij een uitlaatklep."

Wie denkt dat ze na en tussen haar trainingen tijd heeft om lekker te chillen, komt bedrogen uit. Na een eerdere studie Commerciële Economie aan de Johan Cruyff Academy zit ze nu in het derde jaar van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Ze volgt de minor Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming. “Ik vind het heel belangrijk om iets naast de sport te doen. Het is voor mij ook een uitlaatklep.” De combinatie topsport en school is druk, maar de Helmondse doet het graag. “Het is een kwestie van goed plannen. Op de Universiteit denken ze goed met me mee, want het hardlopen vergt natuurlijk een flinke tijdsinvestering. Nee, vervelen hoef ik me zeker niet.”

Wachten op privacy instellingen...