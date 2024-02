Bewoners al jaren in de kou door slecht onderhoud: 'Kit is geen oplossing'

Regen die over de vensterbanken druipt, tochtige voordeuren en losliggende badkamertegels. Tientallen bewoners van een flat aan de Lagelandstraat in Den Bosch kunnen erover meepraten. Een groot deel van de appartementen kampt met een waslijst aan gebreken, maar ondanks een vracht klachten lost woningverhuurder Heimstaden het niet op. De flat hangt nu vol spandoeken in de hoop dat er eindelijk wat verandert.

‘Wij hebben het koud door slecht onderhoud’, valt te lezen op een van de spandoeken aan de balkons. Die zijn opgehangen door een groep bewoners voor wie de maat vol is. “Aan onderhoud wordt al jaren niets gedaan”, vertelt Silvester Klaasman. Hij richtte onlangs een huurdersvereniging op en ging met een aantal andere bewoners langs de deuren. “Er zijn hier 182 appartementen en daarvan geeft de helft aan met problemen te zitten”, zegt hij.

"Het kraakt en piept van alle kanten hier."

De klachten lopen uiteen van reparaties die niet goed opgelost worden tot lekkages en slechte isolatie. Zo staan de vensterbanken van bewoonster Audrey blank wanneer het regent omdat haar kozijnen zijn verrot. Ook zien haar rolgordijnen er bruin uit van het vocht. “Ik moest vorig jaar 1700 euro extra betalen aan energiekosten”, vertelt ze. “Soms komt er wel iemand langs. Dan plamuren ze wat dicht of zetten ze er een rubbertje tussen, maar dat is natuurlijk geen oplossing.” Ook Maria Camen ervaart al twee jaar lang overlast. Haar wc-pot is kapot, maar wordt niet vervangen. De badkamertegels liggen los en als ze gaat douchen lekt het water naar de vloerbedekking in de kamer ernaast. “Ze hebben de muur opnieuw gekit en dat zou tijdelijk zijn. Maar nu lekt het alweer en ik krijg alleen maar te horen dat mijn klacht in behandeling is." De huurprijzen en de servicekosten gaan volgens de bewoners wel ieder jaar omhoog. “We hebben laatst nog een aanslag van 112 euro gehad”, zegt Henk Verboord boos. Ondertussen laat hij zien hoeveel tocht er langs zijn voordeur trekt. “Maar onderhoud gebeurt niet. Het kraakt en piept van alle kanten hier en dat is niet op te lossen met een tube kit.”

"De afgelopen jaren is er wel degelijk onderhoud uitgevoerd."

Ook aan de buitenkant van het gebouw is achterstallig onderhoud zichtbaar, zoals loszittende platen en lekkende regenpijpen. Maar volgens de verhuurder is er wel degelijk onderhoud uitgevoerd. “Wij herkennen het beeld niet dat er in de afgelopen jaren helemaal geen onderhoud is uitgevoerd", zegt Heimstaden-woordvoerder Edward Touw. "Dat hebben we wel degelijk gedaan, zowel klein als groot onderhoud. Dat neemt niet weg dat we het serieus nemen dat bewoners niet tevreden zijn. Dus daar gaan we naar luisteren.” De bewoners gaan donderdag samen met lokale SP naar het kantoor van Heimstaden in Eindhoven, waar ze een zwartboek vol klachten gaan overhandigen. “We hebben een lijst met eisen van dingen die beter moeten”, zegt Silvester. “Iedereen betaalt flink veel huur en daar mogen we na al die jaren ook wel iets voor terugkrijgen.”