Karin Bruers en haar 'hotelhel': de nieuwe serie van Omroep Brabant

Het leek een perfect plan: een duurzaam boetiekhotelletje aan de rand van het bos. Cabaretier, schrijver en ondernemer Karin Bruers uit Tilburg wilde er samen met haar dochters Samie en Lieke aan beginnen. Het werd een hel - maar wel een goede televisieserie: Bruers bouwt bewust.

De eerste aflevering wordt dinsdag uitgezonden om 17:15 op Omroep Brabant TV. De afleveringen staan ook op het digitale videoplatform Brabant+.

Problemen

Bruers wilde het duurzaam boetiekhotelletje met acht kamers en twee suites bouwen in het bos bij Oisterwijk. Maar dat liep anders. Er kwam bezwaar van de buurt.

Bruers kwam terecht in een tot dan toe voor haar onbekende wereld van bureaucratie en stikstofregels op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Het werd een achtbaan met tegenslagen, woede, hoop en verbazing.

"Och man, hou toch op", vertelt ze. "Het idee was dat ik zou laten zien dat je helemaal duurzaam een hotel kunt bouwen, maar dat dat ook met glamour kan zijn. Dat gevoel, zeg maar. Maar potdomme, ik kom me toch in een thriller terecht. Ongelofelijk."

Doorvechten

Boetes, bouwstops, rechtszaken: ze vlogen haar om de oren. Toch is ze nog steeds bezig om het hotel te bouwen. In een race tegen de klok probeert Karin samen met een groep markante medestanders haar droom van de grond te krijgen. Ze blijft doorvechten en hoopt in het voorjaar van 2024 haar eerste gasten te ontvangen.

