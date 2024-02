Dieven rijden met auto bij juwelier naar binnen en plunderen etalages

Bij juwelier Lucardi op de Markt in Uden is in de nacht van maandag op dinsdag een ramkraak gepleegd. De schade is groot en de daders zijn er vandoor gegaan.

De dieven reden rond kwart over vier met een auto het beveiligingshekwerk aan diggelen. Ze gingen naar binnen en veroorzaakten in de winkel een enorme ravage. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er meerdere vitrinekasten opengebroken en sieraden weggenomen. De eigenaren van de zaak zagen op camerabeelden dat de dieven binnen waren en schakelden de politie in. Hoewel die snel op de plek van de inbraak was, wisten de dieven toch te ontsnappen. Ze gingen er in een grijze Audi vandoor. Wat ze precies buit hebben gemaakt, is nog niet duidelijk.