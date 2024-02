Koopwoningen bijna overal goedkoper, dit kost een huis in jouw gemeente

Goed nieuws voor mensen die een huis willen kopen. Voor het eerst in tien jaar tijd zijn de huizenprijzen gedaald. Waar je in 2022 gemiddeld nog ruim 426.000 euro moest neerleggen voor een koopwoning in Brabant, was dat vorig bijna 8000 euro minder. Toen betaalde je gemiddeld 418.000 euro. Voor de goedkoopste huizen moet je in Roosendaal zijn. In de gemeente Alphen-Chaam daalde de prijs van een huis het afgelopen jaar het hardst.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In twee derde van alle Brabantse gemeenten daalden de huizenprijzen het afgelopen jaar. De grootste daler is Alphen-Chaam. Daar zakte de gemiddelde waarde van een al bestaande koopwoning van 526.000 euro naar 462.000 euro. Een verschil van ruim 64.000 euro. Het is niet zo dat je overal in Brabant minder betaalt voor een koophuis. In Heeze-Leende stegen de huizenprijzen met ruim 19 procent juist het hardst. Moest je daar voor een dak boven je hoofd in 2022 nog 405.000 euro neerleggen, steeg dat in 2023 naar 483.000 euro. Het CBS heeft bij deze cijfers overigens geen rekening gehouden met het type huizen. Zo zal in gemeenten waar veel luxe villa's werden verkocht, de gemiddelde verkoopprijs hoger zijn dan in gemeenten met veel kleine appartementen. Ondanks de dalende prijzen moet je op sommige plekken nog steeds een hele dikke portemonnee hebben om een huis te kunnen kopen. De top 3 gemeenten met duurste huizen: 1. Vught: 2023: 606.139 euro

2022: 607.624 euro

Een daling van 8.690 euro 2. Waalre 2023: 566.029

2022: 607.624

Een daling van 41.595 euro 3. Son en Breugel 2023: 525.199 euro

2022: 583.666 euro

Een daling van 58.467 euro. De top 3 gemeenten met goedkoopste huizen: 1. Roosendaal: 2023: 342.488 euro

2022: 343.792 euro.

Een daling van 1304 euro 2. Woensdrecht: 2023: 368.491 euro

2022: 350.087 euro

Een stijging van 18.404 euro 3. Steenbergen: 2023: 340.642 euro

2022: 351.730 euro

Een daling van 11.088 euro Kijk hier wat er gebeurde met de huizenprijzen in jouw woonplaats: