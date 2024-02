Brabantse wereldprimeur: draadloze riem voor veel te vroeg geboren baby's

Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven heeft een wereldprimeur te pakken. In het ziekenhuis hebben ze een nieuwe manier om te vroeg geboren baby's in de gaten te houden. Dat gebeurt met de zogeheten 'Bambi Belt', een draadloos bandje dat de hartslag en de ademhaling van de baby meet. Anouk Boessen is dolblij met de uitvinding voor haar te vroeg geboren dochter Senna. "Zonder al die draadjes kan ik haar veel makkelijker knuffelen."

Toen de kersverse moeder de vraag kreeg of ze mee wilde doen aan de proef met de Bambi Belt heeft ze wel even getwijfeld. "Ik was bang dat die band misschien heel strak om haar lijfje zou zitten. Maar toen ik het eenmaal gevoeld had was ik snel gerust gesteld."

Anouk Boessen uit Sint-Oedenrode beviel twaalf weken te vroeg van Senna. De eerste vier weken lag het meisje in een couveuse, beplakt met elektroden. "Dat zag er heel heftig uit. De intensive care maakte sowieso al veel indruk en dan lag Senna ook nog aan allemaal draadjes. Dat was wel even schrikken."

"We willen de baby's zo min mogelijk stress geven, dus zo min mogelijk handelingen bij ze doen. Al die draadjes die wij op de baby's plakken zitten daarbij heel erg in de weg", zegt Heidi van de Mortel, verpleegkundige op de afdeling voor veel te vroeg geboren baby's.

Senna is een van de vijftig baby's die meedoen aan de proef in het Máxima Medisch Centrum (MMC). De hartslag en ademhaling van deze baby's worden tien dagen lang gemeten met de Bambi Belt. Het bandje is vernoemd naar het bedrijf dat het heeft gemaakt: Bambi Medical.

De Bambi Belt is ontwikkeld door een hoogleraar van de Technische Universiteit Eindhoven die ook in het Máxima Medisch Centrum werkte. Het ziekenhuis plukt er dus de vruchten van dat het in een van de de slimste regio's van de wereld ligt. "Dit is echt een Brabantse uitvinding. We proberen samen te werken met bedrijven uit de regio om met technologie te kijken hoe we de te vroeg geboren baby's en ouders beter te kunnen helpen," vertelt Van de Mortel trots.

Er wordt zelfs al gewerkt aan de opvolger van de Bambi Belt. "We zijn bijvoorbeeld met een matrasje bezig dat de hartslag en ademhaling kan meten. Dan hoef je misschien helemaal niets meer om de baby heen te doen. Dat is nog in de testfase, maar dat is alweer de volgende stap."

Anouk is er in ieder geval blij mee. "Ik kan Senna nu veel makkelijker uit de couveuse pakken en het contact voelt veel natuurlijker zonder draden. Als ik haar optilde zaten die draadjes altijd in de weg. En ik was bang dat ze in de knoop zouden raken. Nu kan ik extra van haar genieten."