DJ Tiësto terug achter draaitafels na 'noodgeval' in zijn familie

DJ Tiësto treedt weer op nadat hij kort geleden nog een mega-optreden tijdens de Amerikaanse Superbowl moest afzeggen wegens een 'noodgeval' in zijn familie. De artiest uit Breda verscheen zaterdag weer achter de draaitafels op het UNTOLD Festival in Dubai.

De 55-jarige Tijs Verwest, zoals Tiësto echt heet, draaide samen met onder meer stadgenoot DJ Hardwell op het festival in hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Tiësto bedankte het publiek na het optreden via een bericht op zijn Instagram. "Jullie weten hoe jullie moeten zingen. Bedankt voor de geweldige avond."

Voor Tïësto was het optreden een terugkeer na het afgezegde optreden tijdens de Amerikaanse Super Bowl, de ontknoping van het Americanfootball-seizoen. Enkele dagen daarvoor zei hij dat af vanwege familieomstandigheden. "Ik heb hier maanden naartoe geleefd, maar familie komt op de eerste plaats", liet hij toen via sociale media weten. Wat er in zijn familie aan de hand was, heeft Tiësto niet bekendgemaakt.