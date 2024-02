Plafond cultuurcentrum komt naar beneden: 'Blij dat niemand aanwezig was'

Het moet flink schrikken zijn geweest voor de medewerkers van het Cultuurcentrum Baarle, op de grens van Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België). Maandag ontdekten zij dat in een van de zalen het plafond was ingestort. Beide burgemeesters besloten daarop het pand direct te sluiten. "Er wordt zo spoedig mogelijk bouwkundig onderzoek gedaan", zegt Bert Jansen, woordvoerder van de gemeente Baarle-Nassau.

De harmonie is de zwaarst getroffen vereniging. Op het moment van instorten, vermoedelijk in het weekend, was niemand in de zaal. "In deze ruimte wordt geoefend door de harmonie, maar zijn ook hun instrumenten opgeslagen. Het plafond heeft in ieder geval een drumstel beschadigd. Mogelijk zijn ook andere instrumenten beschadigd, dat wordt nog onderzocht. Wanneer zoiets gebeurt, is niet te voorspellen. We zijn blij dat er dat moment niemand in de zaal was."