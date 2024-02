'Militair' trapt tegen fiets in carnavalsnacht: vrouw zwaargewond

Twee vriendinnen zijn tijdens de carnavalsnacht van dinsdag 13 februari op de Kerkstraat in Uden hard gevallen toen een carnavalsvierder hun fiets omver schopte. De dader was uitgedost als militair in camouflagepak. De vrouw die achterop de bagagedrager zat, raakte door de val zwaargewond. De politie in Maashorst deelt woensdag op Instagram informatie over de daad van de man.

De vrouwen kwamen rond kwart voor een 's nachts op de fiets over de Kerkstraat. Ze zagen de man op straat staan in de buurt van bloemenzaak BAROCK style & flowers. Hij versperde hen de weg. In dronken toestand riep hij tegen de vrouwen dat moesten stoppen. Dat de vrouwen volgens de politie 'verstandig' wilden doorfietsen, pikte de carnavalsmilitair niet. Hij trapte tegen hun fiets en de twee kwamen ten val. Bij de bloemenzaak stond volgens de politie op het moment van de mishandeling een aantal mensen. De man in het camouflagepak zou naar dit groepje toe zijn gelopen. De politie wil in contact komen met deze getuigen en roept ze op zich te melden.