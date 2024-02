Tim geflitst door slimme camera: 380 euro voor krabben aan oor

Tim Hanssen zat tijdens het rijden met zijn hand aan zijn oor en kreeg meteen een boete van 380 euro. Plus nog negen euro administratiekosten. Het bleek een foutje van de slimme camera. Die beoordeelt of iemand tijdens het rijden met zijn mobieltje bezig is. Tim vroeg de foto van de overtreding op en wat bleek: “Ik was aan mijn hoofd aan het krabben.”

De slimme camera’s van de politie zijn uitgerust met kunstmatige intelligentie. Deze AI-camera had zich dus vergist. Het is wel typisch dat het juist Tim overkomt. Hij werkt voor een bedrijf in Oirschot en daar is Tim bezig met de software achter slimme camera’s. “Het is best wel grappig dat het mij overkomt. Een slimme camera werkt met een algoritme. Ik maak algoritmes om informatie uit beelden te halen. Ik kan wel bedenken wat hier mogelijk fout is gegaan.”

Tim (34) rijdt in een leaseauto en kreeg eind oktober van zijn manager een belletje. “Hij zei: ‘Je hebt een boete gekregen Tim. Hij is wel erg hoog. Daar moeten het even over hebben.’ Ik schrok. Ik kon mij niet herinneren dat ik iets verkeerds had gedaan.”

Het algoritme moet getraind worden om zo te leren wanneer iemand tijdens het rijden met zijn telefoon bezig is. “Dat doe je door er allemaal afbeeldingen in te stoppen. Bij elke afbeelding geef je mee wat er te zien is. Dat zijn afbeeldingen waarop mensen bellen. Of iets in de hand hebben. Of niets in de hand hebben.”

Het algoritme moet uiteindelijk herkennen wanneer er een overtreding wordt gemaakt. “Ik vermoed dat er geen, of te weinig foto’s zijn getoond van iemand die met een lege hand bij zijn of haar oor in de buurt zit.”

De foto van de overtreding moet ook nog door een agent worden gecontroleerd. Volgens Tim is het wel te begrijpen dat zijn foto door deze medewerker fout is beoordeeld. ”Als je heel snel naar de foto kijkt, kun je denken: ‘Die zal wel zitten te bellen’. Er is een donkere schaduw in mijn hand te zien.”