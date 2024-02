Steven Brunswijk verkoopt feestcafé in Boxtel: 'Ik heb het geprobeerd'

Comedian Steven gaat zijn feestcafé Brabo's in Boxtel alweer verkopen. Het kost de Tilburger toch meer tijd dan gedacht. "En als ik dan moet kiezen tussen grappen maken, of een café, dan kies ik voor grappen maken. Dat zit in mijn bloed."

Het was een jongensdroom: een eigen feestcafé. In mei 2022 opende Brunswijk daarom zijn eigen Café Brabo's, op de markt van Boxtel. Maar nu staat het te koop. "Grappen maken zit in mijn bloed. Dus als ik dan moet kiezen, zal ik altijd voor het podium gaan. Ik heb altijd van een feestcafé gedroomd, maar in de praktijk pakte het toch anders uit dan gehoopt." En dat is een bittere pil voor de Tilburger. "Andere mensen hebben me verteld dat ik trots moet zijn, maar het voelde als falen. Je kunt niet alles in goud veranderen."

"Ik heb het tenminste geprobeerd."