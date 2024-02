PSV en Borussia Dortmund spelen gelijk, spannende return wordt beslissend

PSV en Borussia Dortmund hebben dinsdagavond met 1-1 gelijkgespeeld. In de heenwedstrijd waren beide ploegen aan elkaar gewaagd maar zal PSV het meest balen van het gelijkspel. De Eindhovenaren misten in de eerste helft veel kansen en de ploeg mist over drie weken het thuisvoordeel in Dortmund. Toch zal PSV met goede moed afreizen naar Duitsland.

Het werd grotendeels het verhaal van de wedstrijd, zoals dat in de competitie ook vaak wordt aangestipt. PSV scoort dan misschien wel het meeste in de competitie, maar er worden veel kansen gemist. Dat doet oud-PSV’er Donyell Malen niet. De eerste kans voor Borussia Dortmund was gelijk raak: 0-1.

De wedstrijd was een kwartier onderweg toen PSV misschien al wel de grootste kans van de wedstrijd kreeg. Malik Tillman kreeg de bal van Luuk de Jong via een mooie kaats en kon op weg naar het doel. De middenvelder vergat alleen door te lopen en schoot te gehaast naast.

Cadeautje

PSV kon goed mee met de Duitse topclub en was met vlagen zelfs de betere partij. Toch keek het tegen die achterstand aan. Johan Bakayoko kreeg ook nog een grote kans op de gelijkmaker, maar de Belg kreeg de bal niet onder controle.

Verschil in kwaliteit was er in het voetbal nauwelijks terug te zien ondanks dat de waarde van de selectie van Dortmund vele malen groter is. Maar kijkend naar het afronden van de kansen was er wel degelijk een kwaliteitsverschil zichtbaar. Toch kreeg PSV een cadeautje tien minuten na rust. Tillman werd licht onderuit gehaald door Mats Hummels waarna de Eindhovenaren een penalty kregen. Luuk de Jong ging achter de bal staan en faalde niet: 1-1.

Gelijkwaardig

Voor PSV was de wedstrijd tegen Borussia Dortmund de grootste wedstrijd sinds 2016 toen het voor het laatst in de achtste finale van de Champions League stond. Die spanning was voelbaar in het stadion waar een heerlijke sfeer hing.

Ondanks de spanning kwam de wedstrijd op slot te zitten. Beide ploegen durfden met het oog op de return over drie weken niet door te drukken. Een gelijkspel was het eindresultaat waardoor alle kaarten nog op tafel liggen. PSV was dinsdagavond echt niet de mindere ploeg, alleen zal het over drie weken zonder thuisvoordeel moeten doen.

Een ding is zeker. De return in Duitsland gaat een spannende worden. Want deze twee ploegen zijn zeer aan elkaar gewaagd en gaan samen op 13 maart bepalen wie naar de kwartfinale gaat.