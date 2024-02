Dode vrouw gevonden in appartement: doodsoorzaak nog onbekend

Foto: Sander van Gils / SQ Vision. Foto: Sander van Gils / SQ Vision. Volgende 1/3 Dode vrouw gevonden in appartement

In een appartement aan het Hoogheem in Boxtel heeft de politie dinsdagnacht rond twee uur een dode vrouw gevonden. Het gaat niet om de bewoonster van het appartement, zo laat de politie weten. Over de doodsoorzaak is nog veel onduidelijk. Ook is de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend.

Wat betreft de doodsoorzaak houdt de politie alle scenario's open, zo laat ze woensdagochtend vroeg weten. De politie nam een kijkje in het appartement na een melding die binnenkwam. Wat die melding precies was, is niet bekend. Er is in de nacht van dinsdag op woensdag al uitgebreid onderzoek gedaan in het appartement. Het lichaam is daar ook al weggehaald en de woning is vervolgens verzegeld. Woensdagochtend, wanneer het weer licht is, zal het technisch onderzoek verdergaan.

Foto: Sander van Gils / SQ Vision.

Foto: Sander van Gils / SQ Vision.