Auto vliegt in brand op de A50, omleiding ingesteld tot de middag

Een auto is woensdagochtend op de A50 bij knooppunt Paalgraven in brand gevlogen. De snelweg was vanuit Arnhem in de richting Oss even helemaal dicht en weggebruikers werden bij Ravenstein over de vluchtstrook geleid. Dit zorgde op het hoogtepunt van de file voor een uur vertraging.

Rond kwart over tien meldde Rijkswaterstaat dat beide rijstroken weer open waren. eerder was de uitgebrande auto al geborgen. Ook was een asfaltexpert onderweg. De weg moest worden schoongemaakt en hersteld. Voor verkeer in de richting van Den Bosch was vanaf knooppunt Valburg een omleiding ingesteld. Dit via Tiel en Den Bosch (A15 en A2).

Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.